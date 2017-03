Shell komt langs om uw auto vol te tanken

Door: redactie

Nederland Shell werkt in Nederland aan een bezorgdienst voor brandstoffen. Een lokale proef voor klanten die hun auto op locatie willen laten volgooien gaat mogelijk nog voor juli van start. Dat bevestigde een woordvoerder van Shell na berichtgeving van het Nederlandse Financieele Dagblad.

Het idee is dat klanten via een app aangeven waar hun auto staat en dat een tankauto dan op de juiste tijd komt voorrijden voor een tankbeurt. De eigenaar hoeft daarvoor niet bij de auto aanwezig te zijn, mits de tankdop van tevoren wordt losgedraaid.



De dienst, nog in de voorbereidende fase, wordt ontwikkeld door TapUp, een start-up vanuit Shell. Volgens de zegsman zijn belangrijke knopen over bijvoorbeeld de prijs van de dienst nog niet doorgehakt. Op de deels afgeschermde Facebookpagina van TapUp wordt gesproken over een literprijs die overeenkomt met die van tankstations in de buurt plus voorrijkosten. Die bedragen volgens de website 3,95 euro.