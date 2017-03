Autoverkoop in België licht toegenomen in februari

Door: redactie

1/03/17 - 18u53 Bron: Belga

Vorige maand zijn in België 51.942 nieuwe auto's ingeschreven, een toename met 4,5 procent in vergelijking met februari 2016. Dat meldt de automobielfederatie Febiac vandaag.

Het populairste merk onder de personenwagens van de voorbije maand was Renault (4.395 inschrijvingen), gevolgd door Peugeot (4.178), Opel (4.016), Volkswagen (4.003) en BMW (3.524).



Volgens de cijfers van Febiac verloopt ook de verkoop van lichte vrachtvoertuigen goed, want het aantal inschrijvingen van die wagens steeg in februari met 13,6 procent.



De zware vrachtvoertuigen van minder dan 16 ton scoorden dan weer 4,7 procent hoger, waardoor het verlies van de maand januari (-21,8 procent) gedeeltelijk gerecupereerd kon worden. Bij de vrachtvoertuigen van meer dan 16 ton was er dan weer een duidelijk toename van het aantal inschrijvingen, met 25,3 procent.



Bij de motorfietsen en scooters daalde de verkoop ten slotte met 18,8 procent.