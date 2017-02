Waarom rijdt psychiater rond als 'GOD'?: "Ik wou er eens helemaal over gaan"

Door: redactie

28/02/17 - 05u00

© Benny Proot.

God rijdt met een Porsche. Het zou het begin van een mop kunnen zijn, maar het is écht. Op een nummerplaat, welteverstaan. Die behoort toe aan Tom Herregodts, een psychiater uit Beernem.

Achter zijn bijzondere keuze gaat een heel verhaal schuil, of wat had u gedacht? "Mijn vrouw Lies wou me voor mijn 50ste verjaardag een bijzonder cadeau doen en suggereerde een gepersonaliseerde nummerplaat. Neem maar 'GOD', zei ik, in de veronderstelling dat dit niet aanvaard zou worden. Tot mijn verrassing kon het wel. Niemand had het al aangedurfd - wat me ook al verbaasde." Natuurlijk heeft zijn familienaam een grote rol gespeeld, zegt Tom: "Die betekent 'de heer van god', in het Duits. Ach, er mag ook eens gelachen worden. De ene zet zijn naam erop of een bijnaam, ik wou er graag eens helemaal over gaan. Wat gelukt is: ofwel lachen de mensen ermee, ofwel krijg ik een bedreigende vuist of een middelvinger."



Godconcept

Zijn werk als psychiater zit ook vervat in zijn nummerplaat. "In ons team van een tiental therapeuten proberen we het 'God-Concept' aan te leren. Dat betekent: leren houden van jezelf, als de meest liefdevolle vader en moeder die je je maar kunt voorstellen. Geloof me vrij, dat is geen sinecure. In het verkeer werkt het ook, weet ik nu uit ervaring: als je je voorstelt dat je God bent, laat je mensen vlotter invoegen, maak je minder kwaad achter het stuur en rij je echt correcter en attenter. Ik hoop oprecht dat er nog meer mensen voor zo'n nummerplaat kiezen - GOD1 en GOD2 - dan."