VW roept honderdduizenden auto's terug in VS

bewerkt door: redactie

29/01/17 - 17u09 Bron: Belga

De teruggeroepen auto's zijn in bijna alle gevallen voertuigen van dochterbedrijf Audi © afp.

Volkswagen roept zo'n 600.000 auto's in de Verenigde Staten terug naar de garage, vanwege mogelijke defecten aan airbags en waterpompen. Het gaat in bijna alle gevallen om voertuigen van dochterbedrijf Audi.

Volgens de Amerikaanse toezichthouder NHTSA hebben er afgelopen jaar in China en Israël ongelukken plaatsgevonden door de defecte airbags en waterpompen. Voor zover bekend zouden daarbij geen doden zijn gevallen.



Uit de verklaring viel niet op te maken of de airbags van het Japanse bedrijf Takata komen. Klanten daarvan moesten afgelopen tijd in totaal ongeveer 100 miljoen auto's terugroepen om eventuele problemen met de airbag te voorkomen.