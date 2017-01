Gebruik laadpunten voor elektrische wagens verdrievoudigd

Door: redactie

13/01/17 - 00u50 Bron: Belga

Elektriciteitsleverancier Eneco heeft vorig jaar het gebruik van laadpunten voor elektrische wagens fors zien toenemen. De laadpunten van Eneco leverden in 2016 voor 2 miljoen kilometer aan elektrische energie, of bijna drie keer zoveel als in 2015 en ruim twintig keer meer dan in 2014. Dat meldt Eneco vandaag.