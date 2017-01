Tesla verlegt weer grenzen. Dit wordt grootste fabriek voor accu's ter wereld

Door:

12/01/17 - 17u04 Bron: Inhabitat, Bild Door: Karen Van Eyken 12/01/17 - 17u04 Bron: Inhabitat, Bild

Een illustratiebeeld van de fabriek die in 2020 klaar moet zijn. © Tesla.

In de woestijn van Nevada bouwt Tesla al maandenlang naarstig aan een zogenoemde 'gigafabriek'. Nu is de eerste mijlpaal van het ambitieuze plan bereikt. De productie van lithium-ion cellen is er van start gegaan.

Elon Musk, topman van Tesla © reuters. De 'reuzenfabriek' in opbouw speelt een cruciale rol in de strategie van topman Elon Musk. Door aan massaproductie te doen, moet de elektrische wagen eindelijk financieel haalbaar worden voor de middenklasse.



Wellicht presenteert Tesla eind dit jaar het langverwachte Model 3, dat elektrisch rijden veel goedkoper moet gaan maken. De aankoopprijs voor het basismodel zou 35.000 dollar (omgerekend zo'n 33.000 euro) bedragen. Dankzij de gigafabriek kan ook de kostprijs van een accu met 30 procent naar omlaag.



Hoe groot de honger naar de nieuwe wagen is, bleek na de presentatie ervan in het voorjaar van 2016. Op enkele dagen tijd liepen er bijna 400.000 bestellingen binnen. De fabriek is aanbouw. Dit is een foto van deze week. © Tesla.