FBI pakt Volkswagen-directeur op

9/01/17

dieselgate De FBI heeft in het kader van het milieuschandaal met vervalste emissiewaarden een kaderlid van Volkswagen gearresteerd, zo meldt de New York Times.

De man werd zaterdag in Florida opgepakt, weet de krant. De arrestatie werd door de FBI noch door het bedrijf bevestigd.



Volkswagen gaf in 2015 toe 11 miljoen dieselwagens, waarvan zowat 600.000 in de VS, te hebben uitgerust met software die emissiewaarden vervalst.



Volgens de New York Times verdenkt de FBI het opgepakte kaderlid ervan een sleutelrol te hebben gespeeld in de inspanningen van Volkswagen om de Amerikaanse toezichthouder om de tuin te leiden.