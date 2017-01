BMW wil zelfrijdende 7-reeks testen

Door: redactie

4/01/17 - 20u31 Bron: belga, anp

© anp.

De Duitse luxewagenbouwer BMW wil binnenkort zowat 40 zelfrijdende voertuigen van de 7-serie in Europa en de VS de weg opsturen. BMW wil de resultaten van de tests gebruiken om een nieuw model te ontwikkelen, de iNext. Die moet rond 2021 de 7-serie opvolgen.

De tests met chipreus Intel en de in techniek voor autonoom rijden gespecialiseerde toeleverancier Mobileye zullen in de tweede helft van dit jaar van start gaan, aldus BMW-ontwikkelingschef Klaus Fröhlich vandaag voor aanvang van technologiebeurs CES in Las Vegas.



Het Israëlisch-Nederlandse Mobileye maakt de camera's die de omgeving scannen, Intel moet de chips maken die die gegevens verwerken.



De drie ondernemingen sloten medio 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Intel-topman Brian Krzanich zei in Las Vegas dat de partners een open platform willen creëren, waarop ook andere ondernemingen van hun onderzoeksresultaten kunnen profiteren.



Fröhlich onthulde in Las Vegas ook een conceptstudie voor de binnenruimte van toekomstige zelfrijdende wagens. Daarin zal onder andere informatie voor de bestuurder via hologram geprojecteerd worden.



Uber en Volvo werken samen ook aan zelfrijdende auto's. Zij nemen het onder meer op tegen Waymo (Google) en Tesla.