Volvo niet langer best verkochte automerk in Zweden

Door: redactie

3/01/17 - 16u50 Bron: Belga

Een van de meest verkochte Volvo's in Zweden blijft de S90. © reuters.

Volvo is niet langer de nummer één in Zweden. In 2016 werd het Zweedse merk voor het eerst in ruim een halve eeuw van de troon gestoten door Volkswagen Golf, zo berichten lokale media.