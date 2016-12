Belgen stappen liever niet in zelfrijdende auto

Door: redactie

30/12/16

© reuters.

Meer dan de helft van de Belgen voelt zich niet comfortabel in een zelfrijdende wagen. Dat blijkt uit een Europese studie. Zowel bij het besturen (54%) als het naderen (53%) van een zelfrijdende wagen voelen ze zich niet comfortabel, blijkt uit de resultaten.

Het valt op dat Belgen minder autogezind zijn dan de andere Europeanen. Ook hebben ze een veel negatievere kijk op technologische vooruitgang. Maar liefst 66% van de Belgische respondenten geven aan dat technologie en wetenschap onze manier van leven te snel maakt, waarmee ze op de vierde plaats staan in Europa. Tegelijk gelooft slechts 47% dat technologie het leven gezonder, gemakkelijker en aangenamer maakt, waarmee België op 9de plaats van de 11 bevraagde landen staat.



Wat betreft het gebruik van nieuwe technologie, bengelt België zelfs helemaal onderaan: slechts 46% beweert de laatste producten met plezier te gebruiken wanneer de kans zich aandient en 43% is overtuigd van het nut van nieuwe technologieën tijdens het rijden. Toch zijn de Belgen de intensiefste GPS-gebruikers: 72% gebruikt GPS bij onbekende wegen. Daartegenover staat dat slechts 22% nog een klassieke landkaart gebruikt, het tweede laagste van de elf Europese landen.



Opvallend: slechts 35% van de Belgische autobestuurders zou graag automatische voertuigen in het openbaar vervoer zien. Zelfrijdende auto's die mensen met een fysieke beperking helpen rijden, kunnen met 58% op meer bijval rekenen.

Belg houdt niet van de andere weggebruiker 27% van de Belgische bestuurders vindt dat de andere autobestuurders slecht rijden, terwijl 26% de omgekeerde mening is toegedaan. Daarmee hebben Belgische automobilisten de vierde slechtste kijk op de andere weggebruiker. 38% van de Belgen geven ook aan het liefst zelf te rijden in plaats van passagier te zijn, het hoogste aantal onder de Europese ondervraagden. Wel mag België het etiket 'ritsland' opplakken. 86% van de ondervraagden vindt dat auto's moeten afwisselen bij invoegende stroken, het tweede hoogste cijfer in Europa. Ritsen is bij ons duidelijk goed ingeburgerd.

Belg rijdt omdat het moet Belgen voelen zich niet op het gemak in de auto: 43% zegt niet graag met de auto te rijden, 21% zegt enkel te rijden omdat het moet. Belgen kijken hiermee het negatiefst aan tegen rijden van alle Europeanen. Indien zelfrijdende auto's de wegen zouden overnemen, denkt slechts 59% dat ze het plezier van het rijden zouden missen, het laagste aantal in Europa. Ook zou slechts 59% het onprettig voelen om de controle over de wagen af te staan, het tweede laagste cijfer in Europa.