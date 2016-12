Verkoop elektrische auto's met bijna de helft gestegen

Door: redactie

29/12/16 - 06u29 Bron: Belga

© reuters.

De verkoop van elektrische auto's is dit jaar met bijna de helft gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de constructeursfederatie Febiac over de inschrijvingen in de eerste elf maanden van 2016, waarover Het Belang van Limburg vandaag bericht. Nog spectaculairder steeg de verkoop van hybride voertuigen: de verkoop van auto's met een elektrische en verbrandingsmotor, steeg met maar liefst 75 procent.

De eerste 11 maanden van 2016 werden er in ons land 1.841 elektrische auto's in het verkeer gebracht. Dat is maar liefst 45 procent meer dan in 2015. De meest verkochte merken zijn Tesla en Nissan. Zij zijn samen goed voor meer dan de helft van de elektrische autoverkoop.



Premie Vlaamse overheid

De stijging van de verkoop heeft vooral te maken met de premie die de Vlaamse overheid sinds 1 januari van dit jaar toekent aan kopers van een elektrische auto. Tot op heden was de aankoop van een elektrische auto vooral interessant voor vennootschappen, maar door de premie hebben ook heel wat particulieren zich een elektrische auto aangeschaft. Uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap bleek eerder dit jaar al dat de stijging van de verkoop van elektrische auto's zelfs nagenoeg volledig voor rekening is van particulieren.



Het voorbije jaar is ook de verkoop van hybrideauto's die zowel door een benzine- als door een elektromotor worden aangedreven spectaculair gestegen. In de eerste elf maanden van het jaar werden er maar liefst 75 procent meer hybride auto's aan de man gebracht dan in 2015.