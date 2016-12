Musk belooft snellere supercharger voor Tesla

Door: redactie

Tesla werkt aan een snellere supercharger voor zijn elektrische auto's. Dat heeft directeur Elon Musk op Twitter gezegd in een conversatie met journalist Fred Lambert. Die superchargers gaan meer dan 350 kW leveren, beloofde Musk. Verdere details gaf hij niet.

De huidige superchargers van Tesla leveren 120kW. Daarmee kan de accu van een Tesla in 40 minuten tot zo'n 80 procent worden opgeladen. Enkele Europese automerken werken aan de ontwikkeling van laadpalen die 350kW moeten leveren om het opladen van elektrische auto's aanzienlijk te versnellen.



Lambert vroeg eigenlijk of Tesla zonnepanelen wil gaan plaatsen bij de superchargers. Dat is volgens Musk op een aantal plaatsen al gebeurd. Maar pas met de derde generatie supercharger en de tweede generatie powerpack wordt het volgens hem echt interessant en dat staat te gebeuren. ''De puzzelstukjes staan klaar'', tweette hij.