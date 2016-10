BMW onthult de motor van de toekomst, waarmee je nooit kunt vallen

redactie

Hij lijkt een beetje op de 'Batpod' uit de Batman-films, maar deze motor rijdt straks misschien wel echt rond op de openbare weg. BMW onthulde de Motorrad Vision Next 100 ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag. De bolide balanceert zelf, waardoor bestuurders nooit nog hun evenwicht kunnen verliezen.

De Motorrad Vision Next 100 is volgens BMW zo veilig dat bestuurders ermee kunnen rijden zonder helm. De motor blijft altijd rechtstaan, ook wanneer hij volledig tot stilstand is gekomen. Hierdoor is het onmogelijk om te vallen. Motorrijders kunnen zich dus veilig op de weg begeven zonder aan rijplezier in te boeten.



"Omdat de motor zichzelf in evenwicht houdt, is de bestuurder te allen tijde beschermd", zegt Edgar Heinrich, designdirecteur bij BMW. "Elke late reactie van de chauffeur wordt meteen ongedaan gemaakt door het voertuig. Dus in de toekomst is beschermende kledij volledig overbodig."



Het frame van de Motorrad Vision Next 100 beschikt niet over de traditionele bouten en scharnieren, maar bestaat uit één stuk. Met een minimale beweging geef je gemakkelijk richting aan het voertuig.