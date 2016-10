Volkswagen vraagt uitstel om over ontvankelijkheid groepsvordering te pleiten

Door: redactie

10/10/16 - 10u46 Bron: Belga

Kristof Roox, raadsman van D'Ieteren en Volkswagen. © belga.

Dieselgate Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is vandaag de eerste rechtbankzitting van start gegaan over de groepsvordering die Test-Aankoop heeft ingesteld tegen Volkswagen en Volkswagen-distributeur D'Ieteren over de sjoemelsoftware. Het was de bedoeling dat er enkel over de ontvankelijkheid van de groepsvordering zou gepleit worden, maar Volkswagen en D'Ieteren hebben meteen om een uitstel gevraagd. De rechtbank doet daarover uitspraak om 12 uur.

Bart Volders, advocaat van de klanten van Volkswagen. © belga.

"De zaak is niet klaar om behandeld te worden", klonk het aan de kant van Volkswagen en D'Ieteren.



Naam, model en chassisnummer

"Test-Aankoop heeft ons pas zeer laat de nodige stukken toegestuurd, zodat onze rechten van verdediging in het gedrang komen. Er wordt ook geen informatie gegeven over een aantal essentiële punten. Zo weten we niet hoeveel en welke klanten Test-Aankoop vertegenwoordigt. We moeten van al die mensen naam, automodel en chassisnummer hebben. Daarnaast is deze zaak te ingewikkeld om op zo'n korte termijn te behandelen; er moeten heel wat stukken vertaald worden en er rijzen vragen over het toepasselijke recht. Ten slotte is de groepsvorderingprocedure volgens ons ook niet doelmatiger dan de normale procedure."



Vertragingsmanoeuvre

Test-Aankoop ziet in de vraag tot uitstel een vertragingsmanoeuvre. "De argumenten die gebruikt worden, gaan over de grond van de zaak, niet over de ontvankelijkheid, " pleitte meester Bart Volders. "In deze fase moet enkel beoordeeld worden of er mogelijk een schending is van de wetsartikelen die opgelijst staan in de wet op de groepsvordering, of deze procedure doelmatig is en of Test-Aankoop geschikt is om op te treden als groepsvertegenwoordiger."



De rechtbank doet om 12 uur uitspraak. Als de vraag tot uitstel wordt afgewezen, wordt er nog vannamiddag gepleit over de ontvankelijkheid.