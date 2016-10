Plunder je spaarvarken maar: auto's Queen Elizabeth staan te koop

Door: redactie

Enkele luxueuze auto's die toebehoorden aan de Britse koningin Elizabeth en prinses Diana zijn vanaf volgende maand te koop. De koninklijke auto's maakten deel uit van een twaalfdelige privécollectie die nu wordt verkocht.

Een van de auto's is een Bentley Mulsanne Grand Limousine, een geschenk voor de Queen die intussen al 90 is. Het voertuig heeft onder meer kogelwerende bescherming, versterkte banden en is op 235.000 pond (267.000 euro) geschat.



Ook de Daimler Supercharged V8 wordt te koop aangeboden. De auto is aangepast aan Elizabeths persoonlijke wensen. Zo heeft de armleuning een speciale houder voor het type handtas dat de koningin steeds bij haar draagt. De Daimler wordt vanaf een bedrag van 60.000 pond (68.000 euro) verkocht. Ook Diana's Audi Cabriolet - waarin ze regelmatig met haar zoons prins William en Harry rondreed - is te koop. Hier hangt een prijskaartje van 50.000 pond (56.000 euro) aan. Een Mercedes die behoorde aan koning Hussein van Jordanië en zijn vrouw koningin Noor staat te koop voor 25.000 tot 30.000 pond en een zilveren Rolls-Royce van prinses Margaret voor 110.000 pond (122.000 euro).



Snelste SUV

Dat de vorstin van wagens houdt, werd vorig jaar nog duidelijk. Toen kreeg ze de allereerste Bentley Bentayga cadeau, volgens de makers de snelste SUV te wereld.