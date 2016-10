Zelfrijdende Google-auto's al 80 keer de wereld rond

Door: redactie

De zelfrijdende auto's waar Google mee test, hebben sinds het begin in 2009 2 miljoen mijl afgelegd op de openbare weg, oftewel 3,2 miljoen kilometer. Dat is tachtig keer de wereld rond. Per week komt daar ongeveer 40.000 kilometer bij, gelijk aan een rondje rond de aarde. Googles moederbedrijf Alphabet heeft dat woensdag bekendgemaakt.