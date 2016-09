"Automerken bedriegen klanten met software-updates"

Door: redactie

29/09/16 - 18u01 Bron: Belga

video Door zonder toestemming software-updates uit te voeren, maken automerken zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Dat stelt de Economische Inspectie na een onderzoek. De krant De Tijd en de VRT berichten over het onderzoek. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) zegt in een reactie dat hij overleg zal plegen met Febiac om het delen van juiste informatie over terugroepacties in het kader van veiligheid en conformiteit afdwingbaar te maken.

De Economische Inspectie besluit dat "de consument onvoldoende wordt ingelicht, en dat er effectief sprake is van oneerlijke, mogelijk ook agressieve handelspraktijken" Als uw auto naar de garage moet voor een 'reglementaire controle', een 'permanente kwaliteitscontrole' of een 'productverbetering' is de kans groot dat die auto eigenlijk een conformiteits- of zelfs een veiligheidsprobleem heeft. Autobouwers willen dat vaak snel oplossen met een software-update.



Maar op die manier schenden ze de wet. Volgens de Economische Inspectie vermelden ze vaak in bedekte termen, enkel impliciet of zelfs helemaal niet dat er essentiële aanpassingen gebeuren aan de software. Hoewel sommige merken beweren dat ze de inhoud van een terugroepactie gedetailleerd bespreken met hun klant, krijgt die vaak geen eenduidige en transparante info. Niet vooraf, noch achteraf. Vaak moet de klant vooraf een werkorder ondertekenen, die amper informatie bevat. Achteraf maken de meeste merken in het onderhoudsboekje geen melding van de software-updates.



Tot die bevindingen komt de Economische Inspectie in een onderzoek dat De Tijd kon inkijken. De Inspectie stuurde begin juli een vragenlijst naar dertig automerken in België. Invoerders kregen de vraag informatie vrij te geven over hoe ze software-updates aanpakken. Maar de meesten konden geen dossier over die acties op tafel leggen omdat de informatie enkel beschikbaar is via interne, technische platformen. De Inspectie besluit dan ook dat "de consument onvoldoende wordt ingelicht, en dat er effectief sprake is van oneerlijke, mogelijk ook agressieve handelspraktijken".