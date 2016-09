Nieuwe wagen koning Filip is bestand tegen raketaanval

PHILIPPE GHYSENS

29/09/16 - 05u00

De beveiliging van koning Filip is een versnelling hoger geschakeld: in zijn nieuwe auto is de koning ongenaakbaar. Zelfs een raketaanval krijgt de Mercedes S600 Guard niet klein. De auto kost zo'n 400.000 euro, maar is wel straffer dan de befaamde Beast van de Amerikaanse president.

© Mercedes.

Sinds kort laat de vorst zich vervoeren in een Mercedes S600 Guard met nummerplaat 1. De wagen is intussen twee jaar op de markt. Het gaat om de gepantserde versie van de toplijn S600, een superbeveiligde limousine met een prijskaartje van zowat 400.000 euro. De koning bestelde hem vorig jaar, nadat het veiligheidsniveau in het land verhoogd was. Het is een wagen die niet voor de gewone burger bestemd is. "Je moet al goede papieren kunnen voorleggen om deze auto te mogen kopen", klinkt het bij Mercedes. "Enkel staatshoofden, overheidsdiensten en topindustriëlen komen in aanmerking. We willen niet dat mensen met slechte bedoelingen deze wagen kopen."



