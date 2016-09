Zelfs veiliger dan de auto van Obama

PHILIPPE GHYSENS

29/09/16 - 03u00

De beveiliging van koning Filip is een versnelling hoger geschakeld: in zijn nieuwe auto is de koning ongenaakbaar. Zelfs een raketaanval krijgt de Mercedes S600 Guard niet klein. De auto kost zo'n 400.000 euro, maar is wel straffer dan de befaamde Beast van de Amerikaanse president.

© Mercedes. Sinds kort laat de vorst zich vervoeren in een Mercedes S600 Guard met nummerplaat 1. De wagen is intussen twee jaar op de markt. Het gaat om de gepantserde versie van de toplijn S600, een superbeveiligde limousine met een prijskaartje van zowat 400.000 euro. De koning bestelde hem vorig jaar, nadat het veiligheidsniveau in het land verhoogd was. Het is een wagen die niet voor de gewone burger bestemd is. "Je moet al goede papieren kunnen voorleggen om deze auto te mogen kopen", klinkt het bij Mercedes. "Enkel staatshoofden, overheidsdiensten en topindustriëlen komen in aanmerking. We willen niet dat mensen met slechte bedoelingen deze wagen kopen."





500 kogels De S600 Guard beschikt over een pantser dat beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen. De inzittenden zijn beschermd tegen kogels uit machinegeweren, explosieven en zelfs splinterbommen. De wagen is uitgebreid getest door gespecialiseerde firma's. Zo werd hij vanop verschillende afstanden beschoten met in totaal 500 kogels uit verschillende types wapens. Niet één raakte binnen. Daarna werd een granaat tot ontploffing gebracht en een vlammenzee omspoelde de wagen . Geen effect.



De ramen van de Guard hebben geen blokkeringsfunctie. Ook al steekt iemand zijn hand door het open venster, de inzittende kan het altijd sluiten. Elke passagier heeft ook een knopje dat een alarm kan doen afgaan. In het middenvak zitten, naast de bekerhouders, knopjes om de blusinstallatie te activeren en om verse lucht te laten binnenkomen bij een chemische aanval.