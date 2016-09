Nieuwe elektrische Opel rijdt 400 kilometer per laadbeurt

bewerkt door: redactie

13/09/16 - 12u37 Bron: Tweakers.net

© kos.

autonieuws Opel lanceert volgend jaar een auto die het meer dan 400 kilometer zou uithouden per laadbeurt. De 4,17 meter lange Ampera-e doet daarmee aanzienlijk beter dan de concurrentie, meldt Tweakers.net.

In de Verenigde Staten verschijnt de auto nog dit jaar als de Chevrolet Bolt voor 37.500 dollar (ruim 33.000 euro), al is de officiële verkoopprijs nog niet vastgelegd. Samen met bepaalde belastingvoordelen voor elektrische auto's komt dat in de Verenigde Staten neer op een bedrag rond de 30.000 dollar. Een Europese prijs volgt later.

© kos. © kos. © kos.

De auto kan optrekken van 0 naar 50 km/u in 3,2 seconden en van 80 naar 120 km/u in 4,5 seconden. De maximumsnelheid is begrensd op 150 km/u, wat volgens Opel te maken heeft met de maximale actieradius. Terwijl de fabrikant stelt dat de wagen "de magische 400 kilometergrens met ruime marge overschrijdt", houdt de Amerikaanse EPA-standaard het voor de Chevrolet Bolt op 383 km.



Concurrentie

Tesla Motors had met de Tesla Model S de eerste elektrische auto voor de consument die meer dan 320 kilometer op een lading kon rijden, maar die is significant duurder. Tesla Model 3 moet de eerste betaalbare Tesla zijn, maar die komt niet voor eind 2017 op de markt.



In Europa is sinds enige tijd de BMW i3 te bestellen met een actieradius van 300 kilometer, afhankelijk van de rijstijl en wegtype zoals bij alle auto's. De duurste Nissan Leaf kan zo'n 250 kilometer op één lading rijden en krijgt naar verluidt in 2017 een versie die het langer uithoudt.