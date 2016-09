Peugeot Citroën plant eigen Uber-concurrent

Door: redactie

12/09/16 - 19u39 Bron: Belga

Carlos Tavares. © reuters.

Het Franse autoconcern PSA, met de merken Peugeot en Citroën, wil zelf actief worden met een taxidienst-app, in plaats van zich zoals veel concurrenten te verbinden aan een start-up.

Bij een partnerschap bestaat het gevaar de directe link met de klant te verliezen, aldus PSA-topman Carlos Tavares in de Financial Times.



PSA wil met een eigen dienst starten binnen drie jaar, onder een andere merknaam dan Peugeot of Citroën. Het plan is om "een levenslange mobiliteitspartner" te worden, aldus Tavares.