Tesla ontkent schuld fataal ongeluk Nederland

Door: Chris Klomp

8/09/16 - 10u31

De verongelukte Tesla. © anp.

Auto reed 155 km/u Volgens autofabrikant Tesla is de automatische piloot niet schuldig aan een dodelijk ongeluk met een Tesla gisteren in het Nederlandse Baarn (provincie Utrecht). De elektrische auto stond volgens de opgevraagde gegevens niet op de zelfrij-functie. Wel is volgens de fabrikant gebleken dat de snelle auto 155 kilometer per uur reed vlak voor het ongeluk.

De 53-jarige bestuurder van de auto overleed gisteren nadat zijn auto tegen een boom knalde. Tesla stuurde een deskundige naar de plek van het ongeluk en deed onderzoek met behulp van de opgeslagen gegevens van de verongelukte auto. Volgens de autofabrikant past de schade bij de geconstateerde snelheid.



"We werken samen met de autoriteiten om de feiten boven water te krijgen en we verlenen alle medewerking", stelt Tesla in een verklaring.



Na een dodelijk ongeluk in de Verenigde Staten in mei staat de automatische piloot van de Tesla in de belangstelling van critici. Daar stond de autopilot wel ingeschakeld. Tesla verzamelt gegevens van gebruikers om functies van de auto's te verbeteren en software in de voertuigen eventueel aan te passen.Het systeem in de auto kan grotendeels zelfstandig rijden, waardoor automobilisten hun handen van het stuur kunnen halen. Volgens de fabrikant is het systeem echter louter bedoeld als ondersteuning en moet de automobilist altijd in staat zijn om snel de controle over te nemen.



Brand

De brandweer worstelde gisteren flink met de verongelukte Tesla. Brandweerlieden durfden het lichaam van de bestuurder niet uit de auto te halen, uit angst te worden geëlektrocuteerd. Omdat de bodemplaat van de Tesla uiteen was gereten, wisten brandweerlieden niet hoe ze het accusysteem uit moesten schakelen.



De brandweer zegt in de regel wel degelijk om te kunnen gaan met verkeersongelukken met elektrische auto's, maar in dit specifieke geval het risico niet te hebben willen lopen. Omdat de bestuurder al was overleden, was er ook geen noodzaak om hem snel uit de auto te halen.