Mercedes-wagens gaan elkaar helpen parkeerplaats te vinden

Door: redactie

2/09/16 - 17u30 Bron: Belga

Daimler-CEO Dieter Zetsche in april bij de conceptwagen van Mercedes. © reuters.

Het Duitse autoconcern Daimler wil auto's van dochtermerk Mercedes elkaar laten helpen bij het zoeken naar een vrije parkeerplaats. Huidige wagens zijn met hun sensoren in staat om de straatrand te scannen naar vrije parkeerplaatsen tot een snelheid van 55 km/u. Dat heeft topman Dieter Zetsche gezegd tijdens de elektronicabeurs IFA in Berlijn.

De verkregen informatie zal dan via Daimler-servers gedeeld worden met andere voertuigen, zodat die weten waar er vrije parkeerplaatsen zijn. In een verder project zal de auto uiteindelijk alleen een vrije parkeerplaats opzoeken nadat de bestuurder uitgestapt is aan zijn of haar bestemming.



Pakjes

Bovendien wil Daimler na eerste tests bij dochtermerk Smart ook de kofferruimte van Mercedes-auto's tot pakketstation maken. De dienst zal begin volgend jaar uitgebreid worden naar het hoofdmerk, aldus Zetsche. Ook andere automerken werken eraan om de levering van pakjes in de kofferruimte van een geparkeerde auto mogelijk te maken. De leverancier krijgt daarvoor een eenmalig geldige code, waarmee de kofferruimte geopend kan worden. De positie van het voertuig wordt doorgegeven via GPS. Onder andere ook Audi, BMW en Volvo werken hieraan.