Mercedes zoekt 250 nieuwe medewerkers in de Benelux

De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz zoekt in België, Nederland en Luxemburg 250 nieuwe medewerkers. De meeste van de vacatures zijn voor ons land en Nederland, zo is vandaag vernomen bij Mercedes-Benz Belux.

Mercedes-Benz heeft de voorbije jaren een sterke verkoopgroei gekend in België, waardoor het automerk met de ster nu dringend op zoek is naar nieuwe medewerkers, zowel bij het dealernetwerk als bij de invoerder, en zowel bij de personenwagendivisie als bij de bestelwagens en trucks.



De autobouwer zoekt uiteenlopende profielen, maar voornamelijk mensen die voldoende technisch onderlegd zijn voor de dienst na verkoop. Op 25 september start Mercedes met een uitgebreide campagne in samenwerking met Randstad. "De vacatures zijn zeer divers", zegt woordvoerder Christophe Vloebergh. "Het gaat over sales en after sales en van gekende tot nieuwe jobprofielen." Ondanks de digitalisering denkt Mercedes dat "de 'human touch' het verschil zal blijven maken in klantentevredenheid".



Bij Mercedes in België werken vandaag 2.550 mensen, in Luxemburg 550.



Geïnteresseerden kunnen vanaf 25 september terecht op www.mercedesjobs.be.