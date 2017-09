Tip van Japanse 'dokter Le Compte' die 105 werd: "Ga niet of pas ruim na je 65 met pensioen"

© thinkstock.

Japanners leven het langst ter wereld en daar zit de gerespecteerde en gerenommeerde dokter Shigeaki Hinohara voor iets tussen. Zelf werd de 'Japanse dokter Le Compte' - weet je nog? - 105 jaar. Hij overleed in de zomervakantie. Maar niet zonder nog enkele tips mee te geven voor een lang leven. Zoals: "Als je al met pensioen móét gaan, doe het dan lang na je 65."

De pensioenen zitten weer in de actualiteit en bij miljoenen werknemers ook gedurig in het hoofd. Een opvallende mening over dat onderwerp kwam van dokter Shigeaki Hinohara, die de fundamenten heeft gelegd voor de geneeskunde in het land dat wereldleider is in het oud worden. Hinohara raadde iedereen af met pensioen te gaan. En kan het toch niet anders, doe het dan best lang na je 65, was zijn stelling.



In een interview met de Japan Times legde Hinohara ooit uit dat de pensioenleeftijd in Japan op 65 jaar was gezet in een periode dat de gemiddelde levensverwachting op amper 68 jaar lag. Inmiddels worden Japanners gemiddeld bijna 84 jaar en dus moeten ze ook langer werken, was de redenering van de arts.



Hinohara bracht dat zelf ook in de praktijk. Hij bleef patiënten behandelen tot enkele weken voor zijn dood op 18 juli. Zijn afsprakenboekje was voorzien om nog vijf jaar langer mee te gaan. Hij werkte tot 18 uur per dag. En ja, hij werd 105.