Een jaar later: meeste werknemers hebben Caterpillar intussen verlaten

Op 2 september is het exact een jaar geleden dat de Amerikaanse multinational Caterpillar de sluiting van zijn vestiging Caterpillar Belgium in Gosselies (Charleroi) aankondigde. Meer dan 1.600 van de zowat 2.000 werknemers hebben intussen de graafmachineproducent verlaten. Er werd nog geen overnemer gevonden voor de vestiging.

Het nieuws over de volledige sluiting van Caterpillar Belgium sloeg op 2 september 2016 in als een bom. De vestiging is te duur, er is overcapaciteit, en de machines die er gebouwd worden, kan Caterpillar elders goedkoper produceren zonder dat daar heel zware investeringen tegenover moeten staan, klonk de uitleg.



Tijdens de informatie- en consultatiefase als onderdeel van de wet-Renault kwam een aantal kaderleden nog met een voorstel om een assemblageactiviteit te behouden, met werkgelegenheid voor zowat 400 mensen, maar dat werd door de groep verworpen. Eind februari-begin maart stemden uiteindelijk arbeiders (met 74,45 procent) en bedienden (95,68 procent) in met een sociaal plan voor de sluiting van het bedrijf.



Het bedrijf voert een stapsgewijze sluiting door. Sinds het voorjaar waren er al drie golven van ontslagen en de komende maanden volgen er nog. Eind mei kwam er ook officieel een einde aan de productie in de vestiging, toen de laatste productiemedewerkers de deur achter zich dichttrokken.



In maart kwamen Caterpillar Belgium en het Waals gewest overeen dat deze laatste de vestiging in 2018 voor een symbolische euro overneemt. Het gewest voert al gesprekken met mogelijke overnemers, maar er werd nog geen akkoord aangekondigd.