Forse daling aantal bruggepensioneerden

Er zijn nog iets meer dan 84.000 bruggepensioneerden in ons land, of ruim 10.000 minder dan een jaar geleden. Dat is de sterkste daling ooit.

Het aantal bruggepensioneerden is al een tijdje gestaag aan het dalen, maar nu lijkt de duikvlucht echt ingezet. Terwijl we in februari 2011 nog een piek beleefden met meer dan 120.000 mensen die hun carrière vervroegd beëindigden, waren dat er in juni van dit jaar nog 84.165. Dat blijkt uit cijfers van de RVA over wat officieel het 'stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT) heet. Nog nooit was de daling zo sterk.



De daling is het gevolg van de maatregelen van de regering-Di Rupo, die nog werden verscherpt door de regering-Michel. De leeftijdsvoorwaarden om in het systeem te stappen, werden jaar na jaar opgetrokken. Alleen bij een herstructurering kan iemand nog vanaf zijn vijfenvijftigste vervroegd op rust. Maar ook dan is de instroom relatief laag. Gezien de economische heropleving zitten er minder bedrijven in moeilijkheden.



Een logisch gevolg is dat het aantal bruggepensioneerden onder de zestig sterk aan het dalen is. In 2005 waren ze nog met bijna 50.000, of 45 procent van het totaal. In juni van dit jaar nog daalde dat aantal naar ruim 13.000, of 16 procent.



Toch is er geen reden tot euforie. Zo zijn er de afgelopen jaren heel wat werklozen en langdurig zieken bijgekomen in dezelfde leeftijdscategorie.