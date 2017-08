Werkloze 50-plusser verliest deel van pensioen

ROEL WAUTERS

Wie na zijn 50ste werkloos wordt, voelt dat binnenkort ook aan zijn pensioen. De regering-Michel gaat daarmee verder dan eerst aangekondigd.

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) presenteerde half juli een pakket maatregelen die de link met het aantal gewerkte jaren moeten verstevigen bij de berekening van het pensioen. Concreet: wie langer dan een jaar werkloos is, zal vanaf 2019 terugvallen op het minimumrecht bij de pensioenopbouw. Vroeger was dat na vier jaar. Het kwam hem op forse kritiek van de bonden te staan. Heel wat mensen zullen nu hun carrière beëindigen met een lager pensioen, vrezen ze.



Maar daar eindigt het niet, zo ontdekte 'De Morgen'. Bij het zomerakkoord, dat de regering een week later afsloot, werd de maatregel verder aangescherpt. Wie na zijn 50ste werkloos wordt, zal niet langer kunnen genieten van een uitzonderingsregime, zo blijkt uit de technische documenten van het akkoord.



In de oude regels bleef hun pensioen permanent berekend op basis van hun laatste loon. Nu zullen ook zij na 1 jaar terugvallen op het minimumrecht. Via deze ingreep hoopt de regering vanaf 2019 20 miljoen euro te besparen.



Bij de vakbonden zijn ze niet te spreken over de nieuwe plannen. "Het is typisch voor deze regering en Bacquelaine om opnieuw de oudere werknemer te viseren", zegt Gina Heyrman van de socialistische vakbond ABVV. Het hele verhaal leest u in onze Pluszone.