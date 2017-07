Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

DIETER DUJARDIN

1/08/17 - 05u00

© Photo News.

Met extra mogelijkheden om zélf uw wettelijk pensioen aan te vullen, zowel voor zelfstandigen als voor werknemers, zet de regering verder in op de versterking van de tweede en derde pensioenpijler. "En als u zich dat niet kan veroorloven, mag u met een flexi-job rekken gaan vullen", reageren de bonden cynisch.

Maar in het zomerakkoord van de regering-Michel zitten nog meer pensioenmaatregelen. Eén ervan is dat ook zelfstandigen zonder vennootschap in de toekomst een volwaardige tweede pijler zullen kunnen opbouwen. Het fiscale kader moet overeenstemmen met de al bestaande tweede pijler voor zelfstandigen mét een vennootschap. Voor werknemers roept de regering volgend jaar het vrij aanvullend pensioen in het leven. Dat is bedoeld voor personeelsleden van bedrijven die geen groepsverzekering aanbieden. De werknemer zal binnen een bepaalde vork zelf kunnen kiezen welk deel van zijn loon afgehouden wordt. (DDW)



