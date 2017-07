Pensioenspaarder won dit jaar al 560 euro

Bewerkt door: ib

De 1,5 miljoen Belgen die via een fonds aan pensioensparen doen, kunnen tevreden terugblikken op het eerste halfjaar. Ze zagen hun pensioenpotje met gemiddeld 4,8 procent, of 560 euro, aandikken tot 12.240 euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het gemiddelde rendement van die fondsen bedroeg in heel 2016 slechts 2,9 procent. Met name de dynamische pensioenspaarfondsen, die voor ongeveer twee derde in aandelen beleggen, hebben volgens De Tijd een mooi semester achter de rug. Zij werden in zes maanden tijd 5,5 procent meer waard, met dank aan de stijging van de Europese beurzen.



Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pleit voor een hogere aftrek in het kader van de hervorming van de spaarfiscaliteit. Dat voorstel wordt later deze maand besproken tijdens de thematische ministerraad over economie.