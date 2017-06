Aantal vacatures in Vlaanderen op record

TT

6/06/17 - 12u38 Bron: Belga

© belga.

Economie Het aantal vacatures dat wordt aangemeld bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB is in mei uitgekomen op het hoogste maandniveau ooit. In april werd nog een daling genoteerd, om dan in mei fors toe te nemen tot 23.899, een stijging met 23,6 procent ten opzichte van de maand mei 2016. Dat blijkt uit de statistieken van de VDAB.