Open Vld heeft voorstel klaar voor minder pensioen voor langdurig werklozen

DIETER DUJARDIN

2/05/17 - 05u00

Open Vld legt een concreet voorstel op de regeringstafel om de pensioenopbouw van langdurig werklozen verder te verlagen. "Werken moet altijd meer lonen dan niet werken", zegt Vincent Van Quickenborne. Het verhaal van twee Waalse vriendinnen die hun pensioen lieten berekenen, zorgde vorige week voor stevige deining.

Virginie, die er een carrière als zelfstandige heeft opzitten, zou minder krijgen dan Caroline, die 33 jaar werkloos was. Gewezen pensioenminister Vincent Van Quickenborne stak daarop een pleidooi af voor de beperking van de werkloosheid in de tijd, maar die zal er onder deze regering niet komen. Hij heeft nu een alternatief voorstel klaar, dat Open Vld tijdens één van de superministerraden van de regering-Michel op tafel zal leggen.



Gelijkgestelde periodes

"We moeten verder sleutelen aan de gelijkgestelde periodes. Binnenkort is het zo dat de basis voor de pensioenberekening na één jaar werkloosheid niet langer het laatste loon is, maar een 'minimumjaarrecht' van ongeveer 1.950 euro bruto. Uit onze berekeningen blijkt echter dat een Caroline dan nog altijd meer zou krijgen dan een Virginie", aldus Van Quickenborne. "Ik stel daarom voor om het minimumjaarrecht vanaf het derde jaar werkloosheid geleidelijk aan te laten dalen, tot het na tien jaar nog 70% of 1.362 euro bedraagt. En vanaf het elfde jaar werkloosheid zullen deze jaren ook niet meer meetellen voor de vorming van het minimumpensioen. Want het kan niét dat een ondernemer minder pensioen krijgt dan iemand die jarenlang werkloos was."



