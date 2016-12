Ook brugpensioen op 55 jaar bij CP Bourg in Ottignies

Door: redactie

23/12/16 - 07u29 Bron: Belga

Bij CP Bourg, een onderneming uit het Waals-Brabantse Ottignies actief in de printsector, hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over de begin september aangekondigde herstructurering. Het aangekondigde verlies van 88 van de 225 banen werd beperkt tot 70. Het sociaal plan voorziet in brugpensioen op 55 jaar.