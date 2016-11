Aantal werklozen met uitkering blijft onder 400.000

bewerkt door: redactie

In oktober hebben 397.574 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen. Dat zijn er 11.607 (2,8 procent) minder dan in oktober 2015. Tegenover september is er wel een toename (+11.390), zo blijkt uit cijfers van de RVA.