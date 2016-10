Verzekeringsgiften niet langer dubbel belast

Door: redactie

16/10/16 - 00u00 Bron: Belga

© belga.

De Vlaamse ministerraad heeft vrijdag beslist dat na een schenking van een levensverzekeringspolis, de begunstigde bij het overlijden van de verzekerde geen erfbelasting meer zal moeten betalen op het bedrag waarop al schenkbelasting is betaald. "We vermijden dat mensen nog langer dubbele belasting betalen", zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld).

Wanneer een verzekeringsmaatschappij bij een overlijden sommen uitbetaalt van een levensverzekeringspolis, dan zijn de begunstigden erfbelasting verschuldigd op dat bedrag. Als een ouder bijvoorbeeld een levensverzekeringscontract heeft afgesloten in het voordeel van een zoon of dochter, dan zal het kind bij het overlijden van de ouder erfbelasting moeten betalen.



Vandaag schenken verzekeringnemers de polis soms nog tijdens het leven aan de begunstigde. Alle rechten als verzekeringsnemer worden dan overgedragen aan het kind, maar de ouder blijft wel het verzekerd hoofd. Het kind krijgt de uitkering pas bij het overlijden van de ouder. "Lange tijd werd aangenomen dat zo'n verzekeringsgift tot gevolg heeft dat de begunstigde geen erfbelasting moet betalen bij de uitbetaling", stelt het kabinet-Tommelein in een persbericht. "Maar de Vlaamse Belastingdienst beoordeelt dit anders. De erfbelasting blijft verschuldigd op de uitbetaalde som bij overlijden, zelfs wanneer op de schenking al schenkbelasting werd betaald. Dit standpunt lokte veel reactie uit."



De Vlaamse regering heeft nu een oplossing uitgewerkt. Voortaan zal het bedrag waarop iemand al schenkbelasting betaalde, afgetrokken worden van het bedrag waarop hij/zij erfbelasting moet betalen. Er moet dus enkel nog erfbelasting betaald worden op het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik van de schenking.