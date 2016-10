'Pensioenbom' van 10 miljard brengt ziekenhuizen en gemeenten in de problemen

Door: redactie

Het uitbetalen van de pensioenen van het vastbenoemde personeel bij openbare ziekenhuizen zal de komende 20 tot 25 jaar allicht 10 miljard euro kosten en dat dreigt een bom te leggen onder de financiën van zowel de ziekenhuizen zelf als van heel wat steden en gemeenten waar ze gelegen zijn. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Zorgnet-Icuro, de grootse ziekenhuiskoepel in Vlaanderen, bevestigt de omvang van het probleem en kijkt onder meer naar de federale overheid voor een hogere bijdrage. "We hebben als koepel al heel wat inspanningen geleverd om de bezorgdheden op de federale agenda te plaatsen en er zijn al stappen gezet, maar de weg is nog lang", zegt Dominique Vandijck, algemeen directeur van Icuro. "Gezien de begrotingstoestand en de vraag om nog meer besparingen in de gezondheidszorg is dit geen eenvoudig verhaal."



De "pensioenbom" van 10 miljard euro zou voornamelijk veroorzaakt worden door het voordelige ambtenarenpensioen en de veel te lage afdrachten die in het verre verleden zijn gedaan. Openbare ziekenhuizen zijn al lang gestopt met het aanwerven van statutairen, maar ze blijven net als de fusieziekenhuizen die een vroeger OCMW- of openbaar ziekenhuis overkoepelen verantwoordelijk voor hun pensioenlast. Net omdat ze geen statutairen meer in dienst hebben genomen de laatste jaren, komen er bovendien via de lonen alsmaar minder afdrachten bij in de pensioenkas. De ziekenhuizen moeten dan zelf het verschil bijpassen.



Als een ziekenhuis die kosten niet meer kan betalen, moeten in heel wat gevallen de steden en gemeenten waar het ziekenhuis gelegen is ervoor opdraaien. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) luidt daarover de alarmbel en vraagt - naast steun van de hogere overheden - om meer solidariteit tussen de gemeenten. Vooral de volgende legislatuur (2019-2024) dreigen anders heel wat gemeenten in de problemen te komen, klinkt het.