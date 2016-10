"De meerwaardebelasting is een symbooldossier met nare bijwerkingen die economisch niet efficiënt zijn"

Door: redactie

11/10/16 - 21u54 Bron: De Afspraak

video In De Afspraak was vanavond UGent-econoom Gert Peersman te gast. Hij boog zich over de meerwaardebelasting: het voorstel van Kris Peeters dat vannacht een njet kreeg van Open Vld en N-VA. Peeters verliet vervolgens de onderhandelingen. Voor Peersman is het voorstel een maat voor niets.

CD&V wil een belasting heffen op meerwaarde: die zal moeten betaald worden door bedrijven die kapitaal in een vennootschap laten zitten en die vennootschap dan verkopen met een meerwaarde. Ook op aandelen die met een meerwaarde verkocht worden op de beurs wordt de heffing ingevoerd.



De christen-democraten willen een vrijstelling voor 5000 euro meerwaarde per jaar of 50.000 euro over een periode van tien jaar. Op de eerste winst wordt bijgevolg niets betaald, maar als er dan een meerwaarde gerealiseerd wordt op bijvoorbeeld de aandelenverkoop, dan moet daar de eerste keer 30 procent belasting op betaald worden en dat bedrag zal langzaamaan dalen over de tijd. Lees ook Begroting goedgekeurd, idee rond spaargeld wordt verder onderzocht "Men gaat specifiek bepaalde categorieën van vermogen belasten en andere dan weer niet en dat vermindert dan over de tijd zodanig dat er zoveel bijwerkingen zijn waardoor er veel de dans ontspringen." Gert Peersman

Symbooldossier Volgens Peersman zal uiteindelijk niemand moeten betalen, omdat de lage vermogens gaan profiteren van de vrijstelling. Maar ook de grote vermogens zullen de dans ontspringen omdat er zoveel verschillende uitzonderingen worden voorgesteld.



"Men gaat specifiek bepaalde categorieën van vermogen belasten en andere dan weer niet en dat vermindert dan over de tijd zodanig dat er zoveel bijwerkingen zijn waardoor er veel de dans ontspringen, " aldus Peersman.



"Het is een goeie stap, het idee, het principe is goed, maar de invulling niet: er zullen veel nare bijwerkingen zijn die economisch niet efficiënt zijn. Het zal een symbooldossier worden."

Dual income tax Peersman pleit voor een dual income tax, het initiële voorstel van Kris Peeters. Daarbij wordt arbeid belast, maar daarnaast ook alle vermogens opgeteld. De econoom is teleurgesteld dat het idee de begrotingsonderhandelingen niet gehaald heeft: "dat is een heel goed voorstel, dat zou wel op de juiste manier de sterkste schouders laten bijdragen, dat zou veel minder neveneffecten hebben en dat voorstel ligt blijkbaar niet op tafel."



Op de kritische vraag van Bart Schols of zoiets in België wel haalbaar is, reageerde Peersman: "Daar is niks abnormaals aan, in de VS bestaat dat al".



Dat de vermogensbelasting uiteindelijk wel op tafel ligt, is volgens Peersman vermoedelijk omdat het voorstel haalbaarder lijkt: omdat er zoveel uitzonderingen zijn, zal het vermoedelijk op meer goedkeuring kunnen rekenen bij andere partijen, maar desondanks blijft het volgens hem een maat voor niets.