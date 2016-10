Brussels Sheraton-hotel leidt naar Bahama's

Door: redactie

bahama's leaks Het Sheraton Brussels Hotel, dat vorige week nog bescherming tegen zijn schuldeisers moest aanvragen, duikt op in de Bahama's Leaks. Dat schrijven Knack en De Tijd vandaag. Achter het grootste hotel van België schuilt een miljoenenbelastingconstructie van de groep Starwood Hotels and Resorts, de eigenaar van het Sheraton-merk.

De constructie leidt van de Belgische vennootschappen die de licentie- en franchisevergoedingen opstrijken in ons land naar postbusadressen in Luxemburg. Tussen België en Luxemburg kunnen zulke vergoedingen belastingvrij stromen. En via Luxemburg kunnen licentievergoedingen dan weer belastingvrij doorstromen naar notoire belastingparadijzen als de Bahama's.



Geen belastingen

Op de Bahama's geldt nul procent belasting. Van daaruit kunnen de inkomsten geherinvesteerd en geleend worden aan alle vestigingen van de hotelgroep in de wereld. In ons land blijft de belastbare winst beperkt: als de bedrijfsopbrengst stijgt, worden gewoon meer kosten doorgerekend.