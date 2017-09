Miss Turkije is kroontje kwijt na tweet over mislukte staatsgreep

SVM

22/09/17 - 20u19 Bron: Belga

Miss Turkije is haar kroontje een dag na haar overwinning al kwijtgespeeld. In een tweet van twee maanden geleden had de 18-jarige Itir Esen haar eigen menstruatie vergeleken met het "bloed dat vloeide" van de slachtoffers van de mislukte staatsgreep vorig jaar. In Turkije ontstond meteen beroering. "Bedoeling is om het beeld van Turkije in de wereld te promoten. Zo'n uitspraak kan niet door de beugel", aldus de organisatie in een mededeling op Facebook.