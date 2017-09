De hartbrekende reden waarom Thuis-actrice deze tattoo liet zetten

Door: redactie

Thuis-fans hebben het misschien al gespot: Paulien heeft plots een tatoeage op haar rug. En die liet actrice Tina Maerevoet niet zomaar zetten. Het is de handtekening van haar vader, die twee jaar geleden overleed en ze nu voor altijd dichtbij haar heeft, dat vertelde de actrice gisteren bij Van Gils en Gasten.

Tina Maerevoet, die je wel beter kent als Paulien uit Thuis, verloor haar vader twee jaar geleden aan een asbestvergiftiging. Vorig jaar vertelde ze aan Lieven Van Gils hoe zwaar dat afscheid haar viel. In haar moeilijke verwerkingsproces liet ze zijn handtekening - in gestileerde vorm weliswaar - op haar bovenrug vereeuwigen.



Gisteren zat de actrice opnieuw in de talkshow Van Gils en gasten, dit keer om over haar nieuwe project te praten. Ze ging creatief met haar verdriet aan de slag en maakte een theaterstuk voor kinderen vanaf vijf jaar over rouw en verlies. Daarin speelt Tina zelf de rol van Stine, de zus van Rudi, die zijn geliefde hamster is kwijtgeraakt. Haar tekst baseerde ze op de kortfilm 'Slaapwel Frank'. Met dit stuk wil ze kinderen helpen bij de verwerking van een groot verlies.