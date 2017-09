Door: redactie

21/09/17 - 22u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Twee bollen van het Atomium staan sinds vandaag volledig in het teken van René Magritte, de bekendste Belgische surrealist die 50 jaar geleden overleed. Als hommage kan je in het Atomium letterlijk in zijn kunst wandelen, tussen de decorstukken in 3D. Je wordt er volledig ondergedompeld in de bevreemdende wereld van Magritte.