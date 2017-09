VIDEO: Ooit al gehoord van de 'appelsienendans'? Dit zijn vijf dansen die niemand kent

Door: redactie

video Van de 'aardappelpuree' tot de 'appelsienendans': nog maar weinig mensen zullen van deze dansen iets gehoord hebben. Sportcommentator Michel Wuyts kent hem nog, de appelsienendans. "In het begin van de jaren 80 moest je eraan geloven als je wilde trouwen", zei Wuyts gisteren in 'De afspraak'. "Het was een van de dingen die je moest doen om te bewijzen dat je dichter bij je vrouw kwam."