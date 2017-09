Deze app helpt je insecten herkennen

Door: redactie

video Natuurliefhebbers in Vlaanderen en Nederland die op een eenvoudige manier insecteren willen identificeren, zullen dat voortaan via een app kunnen doen: ObsIdentify. Volgens de milieuorganisatie Natuurpunt is het uniek dat een dergelijke app gelanceerd wordt voor insecten in onze regio.