8/09/17

In Oostende is zopas de 11e editie van het filmfestival van start gegaan op een natte rode loper. Een hele week lang zullen hier meer dan 100 films getoond worden, 60 daarvan zelfs in avant-première. Het filmfestival opent traditioneel met een film van eigen bodem, en dit jaar is dat bijna letterlijk te nemen want de openingsfilm Cargo speelt zich af in het Oostendse vissersmilieu.