Qmusic wandelt voor Hannelore

Sinds 6.00 uur vanochtend maken de presentatoren van Qmusic al wandelend radio voor Hannelore. "En we blijven wandelen tot we 90.000 euro bijeen hebben", zegt Sam De Bruyn van Qmusic. "Het bedrag dat nodig is opdat Hannelore haar speciale protheses kan behouden." 'Stap voor stap voor Hannelore' heet het opmerkelijke project en het 'doel' van de actie is er razend blij mee. "Ik ben een beetje overweldigd", zegt ze. "Ik had wel wat reactie verwacht na de uitzending, maar dit? Nee, dat had ik nooit durven dromen."