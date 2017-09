Lauren van 'K3 zoekt K3' brengt eerste single als Roodkapje

TK

video Tijdens 'K3 zoekt K3' moest Lauren De Ruyck nipt de duimen leggen voor Marthe, maar de hoofdrol in de nieuwe musical 'Roodkapje' heeft ze wél te pakken. Tijdens de herfstvakantie gaat het stuk in première, maar nu werd de eerste single al gelanceerd.

Tijdens de herfstvakantie begint het grote avontuur voor Lauren, want dan staat ze in Antwerpen, Hasselt en Gent op de planken in haar eigen sprookjesmusical. Vandaag lanceert ze een eerste single: 'Ik wil vrij zijn'. En daarin bewijst ze dat ze haar zangkunsten nog niet verleerd is.



De andere hoofdrollen in de musical zijn weggelegd voor Deborah De Ridder, Jo Hens en Elke Buyle.



'Roodkapje, de sprookjesmusical' speelt in de herfstvakantie 2017 in Antwerpen, Hasselt en Gent, en in de kerstvakantie in Gent. Tickets en info: www.musichall.be