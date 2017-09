Studio 100 krijgt geen vergunning voor spektakelmusical '40-'45

KRISTOF PIETERS

6/09/17 - 05u00

Jonas Van Geel en Jelle Cleymans op de promotieposter voor de musical 40-45 © RV.

Eén jaar voor de première moet Studio 100 op zoek naar een nieuwe ­locatie voor de musical '40-'45. Nochtans is Katoen Natie ­momenteel ­bezig met de bouw van een grote loods in de haven van Antwerpen, ­speciaal voor deze megaproductie.

Een schaalmodel van de grote zaal die gebouwd moet worden voor de musicalproductie '40-'45. © belga.

Maar omdat in de onmiddellijke ­omgeving 21 bedrijven liggen die met gevaarlijke chemische stoffen ­werken, levert de gemeente Beveren geen vergunning af. Studio 100 kan in beroep gaan tegen die beslissing, maar riskeert dan een procedureslag. Het bedrijf van Gert Verhulst en Hans Bourlon staat nu voor de bijna ­onmogelijke taak om een nieuwe zaal te vinden die én groot ­genoeg is, én een volledig jaar afgehuurd kan worden.



