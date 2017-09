Door: redactie

5/09/17 - 15u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanavond wordt de eerste aflevering van 'Vermassen' uitgezonden, de vierdelige reeks over de bekendste strafpleiter van ons land. Jef Vermassen blikt terug op zijn carrière en spreekt openlijk over zijn meer dan 100 zaken. Zo vertelt hij over de veroordeelde cliënten die hij in huis nam bij hun eerste penitentiair verlof.