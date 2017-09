Stefaan Degand praat voor het eerst over verlies van zijn vrouw: "Haar laatste woorden waren 'Is er nog fruitsap?'"

TK

Amper twee maanden geleden verloor Stefaan Degand zijn vrouw Julie aan een acute bacteriële hersenvliesontsteking. Ook hun ongeboren tweede kindje overleefde het niet. De acteur praat nu voor het eerst over zijn verlies in HUMO. "Echt waar, voor mij hoeft niets meer."

Zijn verbeelding houdt hem overeind, vertelt Stefaan. "En de verbeelding van mijn dochtertje Mila, want voor mij hoeft niets meer. Echt waar. Ik ben sowieso niet bezig met carrière maken, ­ ik heb helemaal geen ambitieuze ziel ­ maar op dit moment wil ik niks. Dat zal wel terugkomen, maar nu is het alsof ik alles opnieuw moet leren: leren mijn kleren aandoen, leren stappen, leren eten... Dat was onze hobby, van mijn vrouw en mij: heel lekker gaan eten, tot drie keer per week. Nu smaakt alles wat ik eet nog als karton, maar die smaak komt wel terug. Ik heb dat in mijn afscheidsrede ook gezegd tegen Julie: 'Ik beloof je dat het eten terug zal smaken'."



"We hadden twee nachten in een B&B geboekt. Zonder Mila, eindelijk eens met z'n tweetjes weg. De eerste morgen om zeven uur is de ellende begonnen. We dachten eerst aan migraine, omdat Julie daar een verleden mee had. Maar het werd erger en erger, dus we belden een ambulance, de mug en de brandweer, want mijn vrouw moest naar beneden worden getakeld met een bed. Het is zo snel gegaan. Alle neurologen van België hebben via de computer mee staan kijken en allemaal stonden ze machteloos. In twee uur was ik haar kwijt. Geen afscheid, niks. Haar laatste zin was: 'Is er nog fruitsap?'"



"Ze was de liefde zelve. Voor haar patiënten - ­ ze was psychiatrisch verpleegster - ­ gaf ze zich helemaal. Dat ze haar organen wilde afstaan, dat wist ik wel al. Ze had een rommelportefeuille, zoals het hoort, maar haar donorkaart zat tegen haar identiteitskaart geplakt. Julie wou alleen maar geven, ze was alleen maar goed. Ik kan tegen Mila later zonder romantisch gezever zeggen dat haar mama een heldin was. Ze heeft acht mensen gered. Acht organen heeft ze gegeven. Acht mensen die een telefoon hebben gekregen en wiens leven ze heeft gered."



