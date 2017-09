Door: redactie

De bekende dj-broers Dimitri Vegas en Like Mike hebben gisteravond een gratis en exclusief feestje gegeven in Willebroek, gewoon op het marktplein. Het concert heette toepasselijk Homecoming, want de twee zijn opgegroeid in Willebroek en hun ouders wonen er nog steeds. Enkel wie in Willebroek woont, kon tickets bestellen. En in minder dan vijf minuten waren ze dan ook de deur uit. 6000 gelukkigen lieten samen met hen het marktplein ontploffen.